Vasco mais uma vez sem Marcelinho O meia Marcelinho Carioca deve voltar a desfalcar o Vasco. Dessa vez, será no clássico com o Flamengo, domingo, pelo segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador sentiu dores na panturrilha esquerda durante a partida com o 15 de Novembro, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Além dele, o técnico Geninho não vai contar com o zagueiro Wescley e o atacante Valdir, ambos suspensos. O treinador afirmou que o Vasco vai entrar em campo contra o Flamengo disposto a vencer. Para ele, o time não tem de ficar escolhendo adversário nas semifinais. "Isso é uma coisa muito complexa. Além do mais, os jogos serão no mesmo horário. Vamos ver o que o destino nos reserva", disse Geninho.