Vasco mantém 4-4-2 na Copa do Brasil O Vasco vai manter o tradicional esquema 4-4-2 para enfrentar nesta quarta o União Esporte Clube, em Rondonópolis, no Mato Grosso, na estréia da Copa do Brasil. Embora o assunto não seja tratado abertamente pelo técnico Joel Santana, esta é a última oportunidade para o meia Allann Delon mostrar um futebol semelhante ao dos tempos de Vitória, da Bahia, para permanecer como titular. ?Vou começar com o 4-4-2, mas durante o jogo vou aplicar o 4-3-3. Estou numa fase de observação para definir o sistema de jogo da equipe para a Taça Rio e a Copa do Brasil?, declarou Joel Santana, que escalou Marco Brito ao lado de Alex Dias no ataque. Poupado para não se desgastar fisicamente e, assim, evitar contusões por causa do longo tempo de viagem, Romário ficará treinando no Rio.