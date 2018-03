Vasco mantém equipe contra Palmeiras Após o empate com o Atlético-MG, por 3 a 3, na estréia na Copa dos Campeões, o Vasco enfrenta nesta quarta o Palmeiras, às 21h45, no Estádio Albertão, em Teresina, Piauí. O time necessita da vitória para conseguir uma vaga na próxima fase da competição. O técnico Evaristo de Macedo sabe que uma derrota ou um novo empate pode dificultar as chances de classificação da equipe vascaína. Evaristo de Macedo deve manter a mesma equipe que empatou com o Atlético-MG, porque a atuação do time agradou ao treinador. Ele só ressaltou que os jogadores devem ter atenção durante os 90 minutos para o fato ocorrido no jogo com a equipe mineira não se repetir. Na ocasião, o Vasco vencia por 3 a 1 e acabou cedendo o empate. Os atacantes Washington e Luciano Viana, contratados ao Americano, já estão treinando, mas Evaristo deve manter a dupla de ataque formada por Souza e Léo Guerra. Até porque os dois vem agradando ao treinador e o artilheiro Luciano Viana não tem treinado bem. Pagamento - A diretoria do Vasco anunciou nesta terça que pagou os três meses de salários atrasados dos jogadores e da comissão técnica. Os recursos para o pagamento vieram da venda do zagueiro João Carlos e do meia Felipe.