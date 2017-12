Vasco mantém esquema com 1 atacante O técnico do Vasco, Renato Gaúcho, deve manter no clássico contra o Fluminense, no domingo, o esquema tático utilizado na vitória sobre São Caetano, por 1 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, provavelmente escalará cinco jogadores no meio-de-campo com apenas um atacante. Isso porque ele sabe que a força ofensiva é a maior virtude do time tricolor. Renato Gaúcho disse também que, apesar do cansaço do elenco por causa da maratona de jogos ao longo do ano, o momento é de superação. Ele, na verdade, quer que o Vasco consolide neste fim de semana a permanência na divisão de elite do Brasileiro. Para tanto, precisa vencer o clássico. ?A partir de agora, quem não estiver em boas condições físicas, não vai a campo?, ameaçou o treinador.