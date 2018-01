Vasco mantém sigilo sobre reforço Depois do fracasso na contratação do lateral-esquerdo Calisto, que atuou pelo Bahia no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Vasco mantém em segredo o nome do novo pretendido. Os dirigentes querem evitar que a situação se repita e o atleta não seja contratado. Embora a identidade do jogador seja mantida em sigilo, especula-se que seja Rubens Cardoso, que estava no Palmeiras e pertence ao Santos. Outra possibilidade seria Leandro Eugênio, dispensando do Flamengo. De acordo com o técnico Antônio Lopes, com a manutenção da base e a contratação de um lateral-esquerdo, o Vasco terá um bom time na próxima temporada.