Vasco manterá 'espírito de Série B', diz Dorival Júnior

Um antes de o Vasco enfrentar o Guarani, neste sábado, no Maracanã, em duelo decisivo pela Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico do time carioca, Dorival Júnior, ressaltou nesta sexta-feira que a sua equipe manterá a tranquilidade para alcançar o seu objetivo final, que é o retorno à elite nacional, sem afobação.

O treinador afirmou que os jogadores do Vasco incorporaram o que ele chamou de "espírito da competição". "O Guarani é uma equipe com bons jogadores, que entrarão em campo para conseguir o resultado. O time tem um meio-campo muito criativo e temos que ter atenção. Nosso grupo está tranquilo, preocupado em jogar cada partida e não vamos mudar a nossa postura agora. Vamos de degrau em degrau, tudo vai ser trabalhado com muita calma. O Vasco está no espírito do campeonato e temos que manter isso até a última rodada", disse o comandante.

Dorival Júnior também garantiu não estar preocupado, hoje, com a possibilidade de conquistar o título, lembrando que o acesso à Série A é a principal prioridade. "Teremos rodadas importantes pela frente, estamos muito perto das rodadas finais e o nosso primeiro objetivo é buscar uma das vagas e depois pensaremos no título. Nossa equipe está caminhando com muito equilíbrio, se recupera bem depois de cada partida e vamos fazer de tudo para chegar no objetivo", reforçou.

Já o atacante Elton lembrou que o Guarani não está na vice-liderança do torneio por acaso e prevê uma partida complicada neste sábado. "Esse jogo contra o Guarani é uma partida chave para todos nós. O time deles é o segundo colocado e vai ser um jogo muito difícil. Eu não tenho dúvidas de que a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã no sábado e fazer uma bonita festa. Conto com toda esta torcida para juntos conseguirmos os três pontos", afirmou Elton.