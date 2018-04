Vasco marca jogo-treino para testar reservas

Os laterais Paulo Sérgio e Fagner e o atacante Rodrigo Pimpão, que estão liberados para atuar depois de ficarem fora do time por causa de lesões, deverão ser testados no jogo-treino pelo técnico Dorival Júnior.

O treinador começa a preparar o Vasco para enfrentar o Ipatinga, no sábado, no Maracanã, pela Série B do Campeonato Brasileiro. No confronto, Dorival Júnior contará com o retorno do lateral-esquerdo Ramon, que cumpriu suspensão. Com isso, Ernani, que atuou como titular na vitória de 3 a 1 sobre a Portuguesa, no último sábado, no Canindé, volta ao banco de reservas.