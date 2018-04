Vasco marca no fim, mas não evita jogo da volta na Copa do Brasil O Vasco não atuou bem, mas conseguiu vencer o Remo por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Mangueirão, em Belém (PA), em estreia na Copa do Brasil. O resultado não elimina o jogo de volta, marcado para o dia 27, em São Januário, no Rio de Janeiro, mas garante boa vantagem para os cariocas, que precisam apenas empatar para avançar na competição.