Vasco: Marco Brito dificilmente joga O técnico do Vasco, Joel Santana, esperava poder escalar o atacante Marco Brito na partida contra o Cruzeiro, domingo, mas dificilmente o atleta terá condições de atuar. O jogador destacou que as dores no tornozelo esquerdo persistem e ainda o impedem de treinar. "Tenho trabalhado de manhã à tarde e, à noite, continuo o tratamento em casa. O sacrifício é grande, mas faço tudo para poder voltar logo", disse Marco Brito. "Todo mundo que já torceu o tornozelo sabe que a dor não passa logo e, se eu for esperar ficar curado plenamente só voltarei a jogar no próximo ano. Tenho que reduzir a dor a um ponto que seja suportável." Outro que tem feito tratamento intensivo é o meia Petkovic. O jogador, contundido no músculo adutor da coxa direita, ainda é uma incógnita para a partida contra os mineiros, porque vem sentindo dores, apesar de elas estarem diminuindo com o passar dos longo dos dias.