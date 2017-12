Vasco: médico elogia forma de Romário O médico do Vasco, Pedro Valente, revelou hoje alguns segredos que vêm fazendo com que o artilheiro Romário, aos 39 anos, permaneça atuando. O atacante, que no domingo contra o Paraná atingiu o mesmo número de jogos realizados em todo o ano de 2004, começou a fazer uma dieta balanceada e abandonou os refrigerantes. "O Romário está provando que idade é estado de espírito. E ele tem se cuidado muito", disse o médico do Vasco. "Era muito carnívoro e bebia muito refrigerante. Agora, dá preferência aos sucos. Além disso, tem cumprido todo o programa de fisioterapia elaborado para ele." Em 2005, Romário já fez 28 jogos e marcou 20 gols, três a mais do que em 2004. E na estréia do Vasco no segundo turno do Campeonato Brasileiro, quarta, o artilheiro pode fazer o gol de número 930 na carreira.