Vasco minimiza turbulência e goleia o São Mateus-ES em jogo-treino

Se a situação fora de campo segue complicada, com graves problemas políticos e a debandada de uma série de jogadores, o Vasco minimizou o momento ruim neste domingo ao golear o São Mateus-ES por 4 a 0, em jogo-treino disputado no CT Vargem Grande. Nenê, Caio Monteiro, Andrey e Guilherme Costa marcaram os gols do duelo.

No primeiro tempo, o técnico Zé Ricardo testou o time titular e colocou a seguinte escalação: Martín Silva; Yago Pikachu, Luiz Gustavo, Ricardo Graça e Henrique; Wellington, Evander, Wagner, Nenê e Paulinho; Andrés Ríos.

Mas, com essa formação, o time carioca teve dificuldades para criar e só foi abrir o placar aos 44 minutos, quando Wagner cruzou e o meia-atacante Nenê completou para as redes.

Uma série de mudanças ocorreu para a etapa final e o Vasco foi escalado com: Gabriel Félix; Andrey, Miranda, Leonan e Alan Cardoso; Desábato, Bruno Cosendey (Alexandre), Guilherme Costa, Thiago Galhardo (Bruno Cosendey) e Paulo Vitor; Caio Monteiro.

Embora tenha encontrado dificuldades no início, o time deslanchou nos minutos finais. Aos 31, em lance de bola parada, Guilherme Costa cruzou e Caio Monteiro completou. Em seguida, aos 40, Andrey tabelou com Guilherme Costa e finalizou com perfeição de fora da área. E, por fim, completando sua boa atuação, Guilherme Costa converteu cobrança de pênalti e definiu o placar.

O Vasco estreia no Campeonato Carioca na próxima quinta-feira, contra o Bangu, no estádio de São Januário.