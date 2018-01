Vasco misto pega Cerro na Mercosul Eliminado da Copa Mercosul, o Vasco entrará em campo nesta quarta-feira, às 16 horas, em São Januário, para enfrentar o líder do Grupo A, Cerro Porteño, do Paraguai, com uma equipe formada, na sua maioria, por atletas "pratas da casa". Será a última partida do clube na competição, na qual é o atual campeão. Esta partida será uma oportunidade para os jovens jogadores mostrarem um bom futebol ao técnico Hélio dos Anjos. A maior expectativa recai sobre o meia Léo Lima, que entrou no segundo tempo do clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e teve uma participação decisiva na vitória vascaína. Se o meia tiver uma boa participação, poderá ter uma oportunidade no time titular que jogará pelo Brasileiro na rodada do fim de semana, contra o São Caetano. Para o Vasco não acabar no humilhante último lugar de seu grupo, terá que vencer o confronto de hoje, ou empatar e torcer para que o Boca Juniors, da Argentina, não some três pontos na partida com o Universidad Católica, do Chile, que ainda luta por uma vaga para a próxima fase da Mercosul. A partida desta quarta também será útil para o treinador vascaíno escolher quem será o titular da zaga ao lado de Odvan, contra a equipe do ABC. Após a expulsão de Géder na partida contra o Cruzeiro, Hélio o criticou publicamente. Já com relação a João Carlos, o técnico falou com bastante entusiasmo do jovem zagueiro.