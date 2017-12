Vasco muda esquema contra o Goiás A formação tática 3-5-2 é a novidade do Vasco para a partida deste domingo, contra o Goiás, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico vascaíno Joel Santana optou por esta formação, após o desempenho do time, no empate sem gols, contra o São Paulo, no domigo passado. Sem o zagueiro Henrique, que cumpre suspensão automática o técnico do Vasco optou por improvisar o volante Emerson para formar o trio de zagueiros com Gomes e Fabiano. A expectativa do treinador é a de conter os ataques do Goiás, que tem o terceiro ataque mais positivo do Nacional, com 75 gols - perde para Santos, 91 gols, e Atlético-PR, 81 gols. Apesar das dores no joelho direito, o meia Petkovic foi confirmado entre os titulares pelo técnico do Vasco. O treinador não escondeu seu alívio por poder contar com o principal atleta vascaíno, responsável pela articulação das jogadas, assim como a organização da equipe em campo. "Precisamos de uma vitória para sairmos dessa expectativa quanto permanecer na Primeira divisão do Brasileiro", destacou o técnico do Vasco. A equipe carioca tem 50 pontos na tabela de classificação e ocupa a 15ª posição. "Vamos atuar com cautela, mas não seremos um time defensivo. Estaremos em busca do gol e o Petkovic tem papel fundamental para atingirmos o nosso objetivo."