Vasco muda para jogo com o Cerro No dia em que comemora 103 anos de existência, o Vasco enfrenta o Cerro Porteño, nesta terça-feira, às 22h10 (horário de Brasília), em Ciudad del Leste (Paraguai), pela terceira rodada da Copa Mercosul. Além do desfalque do artilheiro Romário, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, o técnico Hélio dos Anjos realizou várias alterações na equipe, que é a lanterninha do Grupo A e ainda não venceu na competição sul-americana. Para tentar a recuperação na Mercosul, Hélio dos Anjos resolveu mexer na equipe. Ele escalou o meia Jorginho na lateral direita, decidiu promover a estréia do volante Vágner e deslocou Bóvio para o meio-de-campo. Por causa das vaias da torcida e do baixo desempenho nas últimas partidas, o lateral Patrício e o meia William perderam suas vagas de titulares. "Fiz essas mudanças porque observei vários problemas na equipe, principalmente no meio-de-campo. Outra alteração que vou fazer é a improvisação no ataque de Juninho (Paulista) e, no meio, do Siston", explicou o treinador. Em sua segunda partida no comando do Vasco, Hélio dos Anjos tem a obrigação de vencer para não ficar sem chances de classificação na Mercosul. Nos dois jogos na competição, o time carioca foi derrotado pelo Universidad do Chile, em Santiago, e empatou com o Boca Juniors, da Argentina, em Brasília.