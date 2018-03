Vasco muda política para Brasileiro O presidente do Vasco, Eurico Miranda, o gerente de Futebol, Isaías Tinoco, e o técnico Evaristo de Macedo vão se reunir esta semana para traçar os planos da equipe que disputará o Campeonato Brasileiro. O treinador apresentará um relatório sobre a atuação do time na Copa dos Campeões e sobre o desempenho dos jogadores contratados. "Já temos uma base e agora falta aperfeiçoá-la com muito trabalho. Mas se aparecer algum jogador livre no mercado, podemos contratá-lo", afirmou Evaristo. "Entretanto, não faremos loucuras. O Vasco adotou uma nova política salarial e temos que respeitá-la." O treinador gostaria de contar com um atacante e um volante com experiência. Evaristo disse também que a reunião definirá se os jogadores que foram contratados junto ao Americano, Bangu, Friburguense e Francana continuarão no clube. "Foi um período de observação e agora vamos analisar as contratações e tomar uma decisão", afirmou o treinador.