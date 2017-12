Vasco não admite nem empatar O Vasco é a equipe que mais sofre gols no Campeonato Brasileiro - levou 44 em 17 rodadas. Por outro lado, o Figueirense tem o ataque menos eficiente - fez apenas 18 gols. Ambos, porém, mostram sintonia quando o assunto refere-se à tabela de classificação: estão na zona de rebaixamento. Por isso os dois times precisam somar três pontos no jogo deste domingo, às 16 horas, em São Januário. Um empate será considerado um péssimo resultado. "Em casa, o Vasco não pode pensar em outra coisa a não ser vencer", declarou o lateral-esquerdo Diego, que, assim como os outros jogadores, não sabem explicar a razão pela qual a equipe sofre tantos gols, muito deles em lances infantis. "É preciso ter mais atenção", disse, policiando-se para não criticar um companheiro. O técnico Renato Gaúcho acha que o problema não será corrigido de uma hora para outra. "Só com muito treino, na base da repetição de exercícios", destacou. Mas, pela falta de tempo disse que vai apelar para a conversa, quando certamente chamará a atenção de todos. Otimista, o treinador espera que o setor defensivo tenha uma boa atuação. A ausência do atacante Edmundo, ídolo da torcida cruzmaltina e que veste agora a camisa do Figueirense, soou como alívio - o jogador se recupera de contusão. "Gosto muito dele como pessoa e como profissional. Fico triste por ele não poder jogar, mas feliz por não nos enfrentar", afirmou Renato Gaúcho, sem querer desmerecer seu substituto. "O Figueirense vive uma fase semelhante à do Vasco e, com certeza, quem entrar vai mostrar serviço". O ataque formado por Romário e Alex Dias é o ponto alto do Vasco e, pelo desempenho nas últimas rodadas, vai infernizar a zaga adversária. "O Romário é craque e o Alex Dias não fica por menos", disse Renato Gaúcho, ciente de que este é o único setor que não lhe dá dor de cabeça. Pelo contrário.