Vasco não contrata jogadores caros O vice-presidente de Futebol do Vasco, Paulo Pereira, disse hoje que os jogadores disponíveis no mercado ainda não se deram conta da nova realidade salarial do futebol brasileiro. De acordo com o dirigente, esses atletas estariam pedindo valores acima do teto estipulado pela diretoria vascaína. O técnico Antônio Lopes pediu a contratação de um atacante, mas sabe que os dirigentes não contratarão jogadores com salários altos. O próprio treinador descartou a possibilidade da vinda de Dodô, considerado um atleta caro. Em relação ao contrato do meia Ramon, o próprio jogador afirmou que dever renová-lo amanhã. Ele negou que tenha recebido uma proposta do Internacional-RS.