Vasco não desiste da Sul-Americana O técnico Renato Gaúcho ainda acredita que o Vasco possa se classificar para a Copa Sul-Americana de 2006. Para tanto, o time carioca precisa derrotar o Paraná, domingo, em São Januário, e ainda torcer por tropeços de São Paulo, Fortaleza e Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com os matemáticos, o Vasco tem apenas 1% de possibilidade de conquistar uma vaga na Sul-Americana. Mesmo assim, Renato Gaúcho está confiante. ?A esperança é a última que morre. Vamos lutar até o fim?, avisou o treinador, que ainda não renovou o contrato - se encerra em dezembro. Ele, no entanto, quer continuar no clube e sabe que o interesse da diretoria é recíproco. Renato Gaúcho também disse nesta quarta-feira que não deve escalar o atacante Alex Dias na última partida do Vasco no ano. O jogador ainda não se recuperou totalmente de contusão na coxa direita, segundo os médicos do clube. Assim, para o treinador, é melhor poupá-lo para a próxima temporada.