Vasco não deve ficar com Beto em 2004 O meia Beto deve ser o primeiro jogador a deixar o Vasco em 2004. O presidente reeleito Eurico Miranda não estaria disposto a contar com o jogador no elenco. Contratado em junho para ser a experiência do meio-de-campo vascaíno, o atleta se envolveu em diversas confusões. E agora parece ter perdido a posição de titular para o jovem Rodrigo Souto. Beto não conseguiu superar a desconfiança da torcida por causa da sua ligação com o rival Flamengo. E o episódio em que presenteou dois policiais com camisas do Rubro-Negro, dentro de São Januário, somente contribuiu para piorar o clima. Na última semana, perdeu o vôo para Campo Grande, onde o time vascaíno enfrentaria o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e ficou fora. O técnico Mauro Galvão chegou a comentar que Beto não seria importante para a equipe.