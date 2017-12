Vasco não deve ter Alex Alves na 4ª-feira O atacante Alex Alves, recém-contratado pelo Vasco, pode ter sua estréia adiada. A princípio, ele deveria vestir a camisa vascaína pela primeira vez na rodada inicial do segundo turno do Campeonato Carioca contra o Madureira, quarta-feira. Mas os médicos estão pessimistas quanto ao aproveitamento do jogador. Já o meia Beto, que se recupera de contusão, quer voltar contra o Madureira. "Com certeza. Estou trabalhando com firmeza para retornar o mais rápido possível", disse o atleta. A escalação de Beto é mais provável do que a de Alex Alves, ainda visivelmente fora de forma.