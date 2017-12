Vasco não quer dar espetáculo no ABC O Vasco enfrenta, neste domingo, o São Caetano já tendo decorado a receita dada pelo técnico Renato Gaúcho para conseguir a vitória, que pode afastar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro: "não é hora de dar espetáculo". O desejo do treinador é o de evitar que no confronto, às 16 horas, no Anacleto Campanella, o time volte e repetir erros primários, por causa do excesso de "preciosismo". Para o técnico do Vasco, toda a vez em que o time atuou com responsabilidade conseguiu vencer, como ocorreu contra o Atlético-PR, na última quinta-feira, em São Januário. Mas, o treinador também citou a derrota para o Santos, há duas rodadas, quando o time jogou de "salto-alto". "Não quero meu time dando espetáculo e isso não vai acontecer. Até porque já disse que não tenho equipe para dar espetáculo", afirmou o técnico do Vasco. Em seguida, lembrou a situação desesperadora do clube, em 16.º lugar, com 43 pontos ? a dois da zona de rebaixamento. "Vamos simplesmente jogar porque vai ser sufoco até o final do Campeonato Brasileiro. O bom é que dependemos somente da gente". Renato Gaúcho teve vários problemas para armar o time do Vasco. A seu pedido, contra o Atlético-PR, o lateral-direito Wagner Diniz, o meia Abedi e o artilheiro Romário forçaram e receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão. Claudemir, Rodrigo e Fernandinho são os mais cotados para substituí-los, respectivamente. Mas, o treinador pode optar por escalar Ygor, recuperado de uma contusão no tornozelo direito, no meio-de-campo no lugar de Abedi ou na vaga do atual titular, Amaral.