Vasco não quer liberar Hélton A diretoria do Vasco conseguiu nesta quinta-feira uma liminar impedindo a transferência do goleiro Hélton para o União de Leiria (Portugal). O clube vascaíno alega ter direito a receber uma quantia pelo negócio, já que o contrato do jogador, encerrado no dia 31 de dezembro, foi assinado antes de a Lei Pelé entrar em vigor. Hélton chegou a acertar sua renovação contratual com o Vasco, se comprometendo a assiná-lo em alguns dias. Na data marcada para o assunto ser sacramentado, o jogador mandou seu procurador, o ex-atleta Baidek, ao clube. Ele fez novas exigências, irritando o presidente Eurico Miranda. Hélton está no time português há 15 dias. Nesta quinta-feira, o time realizou o seu penúltimo treino antes da estréia no Campeonato Estadual contra o América, sábado, em São Januário. O atacante Marques, recuperado de dores musculares, participou normalmente do trabalho com bola. Já o meia Marcelinho Carioca, ainda sente dores e apenas fez exercícios físicos.