Vasco não sai do empate com o Boca Mesmo com os reforços dos atacantes Romário e Euller, além do meia direita Juninho Paulista, o Vasco somente empatou com o Boca Juniors por 2 a 2 pela Copa Mercosul, hoje à tarde, em Brasília. A equipe carioca voltou a repetir os mesmos erros de marcação e passes da derrota para o Universidad Catolica do Chile e prosseguiu sem vencer na competição. O Vasco iniciou a partida com ritmo forte, mas não conseguiu finalizar a maioria de suas jogadas ofensivas. Apesar da presença do artilheiro Romário, que se mostrou fora de ritmo, o Vasco procurou explorar, durante todo o primeiro tempo, os lançamentos para Euller. O gol marcado pelo meia Pedrinho em uma cobrança de falta, aos 26 minutos, deu a impressão de que a equipe carioca havia se acertado em campo. Mas o Boca Juniors, mesmo desfalcado de seu principal jogador, o meia Riquelme, empatou a partida também numa cobrança de falta, aos 42 minutos, com o meia Omar Perez. No segundo tempo a partida ganhou maior movimentação e, aos 13 minutos, o atacante Schelotto cruzou para Perez, que colocou o Boca Juniors em vantagem no marcador. Seis minutos depois, o Vasco igualou o placar em um chute cruzado de dentro da grande área do lateral direito Patrício. O técnico Joel Santana ainda tentou melhorar o desempenho do Vasco, substituindo o meia Jorginho por Potti, mas não obteve sucesso.