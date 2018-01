Vasco não se abala com críticas de Edmundo A declaração do atacante Edmundo, do Vasco, após o empate com o Fortaleza, na noite de quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, de que o time vascaíno seria muito ruim, não teve repercussão entre os jogadores. "Não fiquei chateado. O Edmundo é explosivo e esta é uma opinião dele", disse Valdir. Edmundo vem reclamando constantemente nos últimos jogos do Vasco sobre a qualidade da equipe. É bem verdade que o jogador também não tem tido boas atuações e corre o boato de que estaria desmotivado. Principalmente por causa dos salários atrasados e do não cumprimento do acordo com o presidente Eurico Miranda sobre o pagamento da dívida que o clube tem com ele.