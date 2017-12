Vasco não tem informação sobre o CSA Sem conhecer as características táticas do adversário, o Vasco enfrenta o CSA-AL, na primeira partida pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé. O técnico vascaíno Evaristo de Macedo reconheceu que não tem conhecimento sobre o time de Alagoas. "Não sei nada sobre o CSA, mas tenho amigos que estão acompanhando a Copa Nordeste e vão me passar informações." O treinador não sabe se poderá contar com o meia Felipe, que está com dores no joelho esquerdo. Caso o jogador não tenha condições, o lateral-esquerdo Alex Oliveira vai ser improvisado no meio-de-campo e Edinho atua na lateral. Segundo Felipe, as dores não diminuíram de intensidade nesta terça-feira e, por isso, sua participação no confronto ainda não está certa. O jogador vai passar a noite fazendo um tratamento intensivo para se recuperar a tempo de atuar. O atacante Euller, o zagueiro Géder e o volante Jamir não viajaram com o clube porque ainda se recuperam de contusão. Para fazer a dupla de ataque com o artilheiro Romário, Evaristo deve escalar Ely Thadeu e o volante Ricardo Bóvio deve completar o meio-de-campo. Na zaga, o treinador deve promover a estréia de Leonardo Valença, que vem atuando no time reserva.