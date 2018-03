Vasco não terá Antônio Lopes domingo Antônio Lopes não vai comandar o time do Vasco na partida contra o Atlético-MG, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador está realizando uma bateria de exames e seu médico pediu que ele fique em casa repousando. Com isso, a equipe vascaína deve ser dirigida pelo preparador de zagueiros, Mauro Galvão, ou pelo auxiliar-técnico, Alcir Portela. "Estou fazendo os exames que faço todo ano. É apenas rotina e nada mais grave. Na segunda-feira eu volto ao trabalho normalmente", explicou Antônio Lopes. Em relação ao time, o meia Marcelinho continuará desfalcando o Vasco. Ele ainda sente dores musculares e foi vetado pelos médicos do clube.