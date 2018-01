Vasco não terá Beto contra o Olaria Ainda sem poder contar com sua principal estrela, o meia Marcelinho Carioca, que está mal fisicamente, o Vasco perdeu hoje outro jogador importante para a partida com o Olaria, às 20h30, no Estádio da Rua Bariri, pelo Campeonato Carioca. O meia Beto sofreu uma fisgada na coxa e foi vetado pelos médicos do clube. Com isso, o jovem Júnior terá a responsabilidade de substituir o companheiro. "Fizemos um trabalho bom, com alguns ajustes na equipe. Infelizmente, tivemos este problema com o Beto", disse o técnico Geninho. Em contrapartida, o treinador ficou feliz com a recuperação do zagueiro Wescley. "É um atleta que já vem atuando como titular há algum tempo e seu retorno será importante." No ataque, Anderson, autor de um dos gols na vitória sobre a Portuguesa, por 2 a 0, na primeira rodada, está mantido ao lado do experiente Valdir. Mas Cadu, que voltou ao Vasco após uma passagem pelo futebol da Coréia, briga pela vaga. "Vou lutar para conquistar a posição e mostrar ao Geninho que posso ser titular." Com relação ao fato de o Olaria ter muitos jogadores que passaram pelo Vasco nos últimos anos, Geninho demonstrou uma certa preocupação. "É um fator preocupante. Eles vão querer mostrar serviço e que tem qualidade para vestir a camisa vascaína", disse o treinador. O supervisor de Futebol do Vasco, Isaías Tinoco, por sua vez, garantiu que não existe qualquer orientação da diretoria vascaína para que o Olaria não escale os jogadores que tiveram passagem pelo clube de São Januário. "Não existe isso. Estes atletas podem entrar e dar o máximo contra o Vasco", afirmou.