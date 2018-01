Vasco não terá Romário e Felipe Sem Romário, contundido, o Vasco enfrenta o Volta Redonda, pela penúltima rodada do Campeonato Estadual, neste domingo, às 15h, em Resende. Além do artilheiro, a equipe de São Januário pode perder o meia Felipe, que se recusa a jogar a competição por considerá-la sem valor. "Esse campeonato não vale nada e os jogadores deveriam ser poupados", disse Felipe. Apesar da intenção do jogador, o técnico vascaíno Evaristo de Macedo afirmou que o atleta está escalado para o confronto. Macedo tem outros problemas para escalar a equipe, porque vários jogadores estão contundidos. O lateral-direito Leonardo está com dores no pé direito e vai realizar um teste momentos antes do início da partida para saber se tem condições de atuar. Caso não possa jogar, seu substituto é André Ladaga. No meio-de-campo, Macedo ainda não sabe se pode escalar Rodrigo Souto, que estava disputando até sexta-feira o Torneio de Toulon, na França, com a seleção brasileira. Se não puder ter o jogador, o treinador colocará em campo o atacante Léo Macaé e o Vasco passará a atuar com a formação ofensiva 4-3-3.