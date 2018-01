Vasco nega favoritismo no clássico O técnico do Vasco, Antônio Lopes, descartou hoje que seu time seja o favorito no clássico contra o Botafogo, domingo, pelo Campeonato Estadual. O treinador acredita que o Alvinegro vai gerar muita dificuldade por ter sido derrotado na primeira rodada. "O Botafogo deve vir com tudo já que perdeu a primeira partida. Temos que ter cuidado. Vai ser uma partida difícil", disse Lopes. No treino de hoje, o treinador teve uma boa notícia. O meia Petkovic melhorou das dores musculares e treinou com bola. Com relação ao meia Marcelinho Carioca, os médicos do Vasco liberaram o jogador e ele iniciou o trabalho de fisioterapia. Um fato curioso: por ter uma estatura baixa, o atleta só andava até a metade da piscina porque na outra parte não conseguia pisar no chão. A previsão é a de que Marcelinho retorne ao time na quarta rodada, no clássico com o Fluminense.