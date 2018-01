Vasco negocia com goleiro Fabiano O goleiro Fabiano, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Criciúma, chega nesta sexta-feira ao Rio para acertar sua transferência para o Vasco. Apesar de a diretoria do clube carioca negar a transação, o jogador confirmou que está próximo de um acordo. "É um orgulho jogar pelo Vasco e chegarei amanhã ao Rio para acertar tudo", contou Fabiano, que deverá substituir Fábio, negociado com o Cruzeiro. "Todo jogador sonha em disputar o Campeonato Carioca e não penso diferente." Enquanto isso, o técnico Joel Santana iniciou nesta quinta-feira a pré-temporada do time, no centro de treinamentos do clube, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O atacante Alex Dias, principal reforço vascaíno para 2005, se mostrou entusiasmado com as instalações. "É uma estrutura muito boa. Tem campos com excelente gramado, além de tudo o que o jogador precisa para treinar", disse o jogador que estava no Goiás em 2004. "Agora é treinarmos para ajustarmos o time e fazermos um bom Campeonato Carioca."