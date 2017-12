Vasco negocia com o zagueiro Galván O técnico Geninho já começou a trabalhar numa lista de possíveis reforços para o Vasco em 2004. E o primeiro nome é o do zagueiro Gálvan, atualmente no Lanus, da Argentina. O jogador, que trabalhou com o treinador no Atlético-MG, revelou nesta terça-feira que já foi procurado pelos dirigentes vascaínos. Outro nome muito comentado em São Januário é o do meia Marcelinho Carioca, que está deixando o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Geninho, porém, deve privilegiar os jogadores formados nas divisões de base do Vasco. Mas sonha com a permanência do meia Beto e do atacante Edmundo. Segundo ele, são atletas experientes que podem ajudar no desenvolvimento do jovem grupo. Só que Edmundo voltou a reivindicar nesta terça-feira o pagamento dos salários atrasados. Tal atitude pode colaborar para a saída do jogador do clube.