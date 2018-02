Vasco negocia o retorno de Edmundo para São Januário

Como foi dispensado pelo Palmeiras, o atacante Edmundo pode vestir a camisa do Vasco na temporada de 2008. A diretoria vascaína já demonstrou interesse na contratação do jogador de 36 anos, que foi revelado justamente em São Januário e poderia encerrar a carreira por lá. O problema para o retorno de Edmundo para São Januário é que o jogador cobra o Vasco na Justiça - reivindica o pagamento de R$ 2,6 milhões por conta de dívida salarial. Enquanto ainda negocia com Edmundo, o Vasco recebeu nesta sexta-feira o goleiro Tiago, que veio da Portuguesa e teve a contratação acertada na noite de quinta. Ele esteve em São Januário, passou nos exames médicos de rotina e assinou contrato por três temporadas - será apresentado oficialmente no dia 2 de janeiro. Tiago se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, quando conseguiu o acesso com a Portuguesa. Além das boas defesas, ele marcou 13 gols. E, ao que tudo indica, será o goleiro titular do Vasco em 2008.