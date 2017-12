Vasco negocia parceria com mexicanos O presidente do Vasco, Eurico Miranda, se reuniu nesta quarta-feira com dirigentes do grupo mexicano Nova Media, em São Januário, para dar prosseguimento às negociações do novo contrato de parceria. Os mexicanos também vieram ao Brasil para conhecer o clube. Além do Nova Media, o Bank of America e a seguradora norte-americana AIG serão sócios do Vasco na empresa que pode ser criada pela nova parceria. A intenção de Eurico é a de anunciar o novo contrato até a próxima semana, principalmente, porque o clube está sem dinheiro para pagar salários e fazer novas contratações.