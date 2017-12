Vasco negocia Russo com o Spartak O Vasco perdeu mais um jogador para a disputa do Campeonato Brasileiro - o nono que se transfere este ano do clube carioca para o exterior. O lateral-direito Russo foi negociado com o Spartak de Moscou, da Rússia, por US$ 250 mil. Com isso, ele nem participará da partida de domingo contra o São Paulo. "Não temos como segurar o atleta. Ele recebeu uma boa proposta e viaja na próxima segunda-feira para realizar os exames médicos", disse o vice-presidente de futebol do Vasco, José Luís Moreira. Como o prazo para inscrições de jogadores no Brasileiro já terminou, o clube não poderá repor o desfalque. Durante o treino desta sexta-feira, o meia Beto deixou o campo sentindo dores musculares e os médicos não sabem se ele terá condições de enfrentar o São Paulo. Caso seja vetado, a tendência é a de que o técnico Mauro Galvão opte por Morais ao lado de Danilo.