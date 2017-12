Vasco nem fala em vingança O que vale é a vitória, o placar não importa. E nada de revanche. Para o técnico Renato Gaúcho, o Vasco precisa se concentrar em campo para vencer o Atlético-PR nem que seja por 1 a 0. O jogo desta quinta-feira, às 20h30, em São Januário, não pode ser comparado com o de 27 de julho, quando o time paranaense, em casa, aplicou uma goleada humilhante no clube carioca: 7 a 2. É o que pensa o treinador. ?Estamos agora na reta final do Brasileiro e não podemos perder pontos atuando no nosso estádio. É só isso, nada mais.? Coincidência ou não, a dupla de zaga será a mesma daquela partida: Luciano e Éder, que vai substituir Fábio Braz, suspenso pela Justiça esportiva. ?Naquela oportunidade, o time estava uma bagunça, não tinha padrão de jogo. Depois da goleada, o grupo entendeu o que eu queria e muita coisa mudou?, declarou Renato Gaúcho. Diego volta à lateral-esquerda e, com a entrada de Éder, representa a outra mudança na equipe com relação à que empatou com o Corinthians no fim de semana, no Pacaembu. Claudemir, então improvisado na última rodada na vaga de Diego, ficará como opção entre os reservas. Renato Gaúcho vai manter William no ataque, ao lado de Romário. Apesar de creditar ao tetracampeão do mundo à capacidade de decidir um jogo num lance isolado, ele ainda lamenta o afastamento por contusão do artilheiro Alex Dias ? só voltará a atuar em 2006. ?Perder jogador importante na fase final do campeonato é dose?, disse.