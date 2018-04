Vasco oferece cartilha para atletas durante 'férias' Com a péssima campanha na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o Vasco não conseguiu chegar às semifinais e, desde a despedida - derrota por 1 a 0 para o Madureira, no sábado -, está de férias. Para evitar que os jogadores voltem fora das condições ideais, daqui a uma semana, o preparador físico do clube, Gilvan dos Santos, revelou que foram distribuídas cartilhas para os atletas.