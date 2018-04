Vasco oficializa a contratação do atacante Leandro, ex-Grêmio

RIO - O Vasco anunciou a contratação do atacante Leandro, ex-Grêmio. O acerto entre as equipes já havia acontecido na última terça-feira, mas só nesta quinta o clube carioca oficializou o acordo, que foi festejado pelo novo reforço.

"Agradeço a confiança do Ricardo Gomes e fico feliz pelo carinho e confiança que o Vasco está me dando. Espero retribuir o carinho e vou trabalhar e batalhar muito para voltar a ser aquele jogador guerreiro e conseguir conquistar títulos no Vasco", declarou o jogador, durante a sua apresentação oficial em São Januário.

Leandro chega ao Vasco após uma passagem conturbada pelo Grêmio. Em pouco mais de um ano no clube - chegou no início de 2010 -, o jogador sofreu com lesões e se envolveu em diversas confusões. Ele chega ao clube carioca para ocupar a vaga deixada pelo meia Carlos Alberto, que se transferiu para o próprio Grêmio.

O atacante apareceu com destaque pela primeira vez no futebol profissional na campanha do vice-campeonato estadual do Botafogo-SP, em 2001. No mesmo ano foi para o Corinthians, pelo qual se destacou. Transferiu-se para o futebol russo, passou por Goiás e Fluminense até se destacar novamente no São Paulo. Também teve passagem apagada no futebol japonês, até voltar ao Brasil, para atuar no Grêmio.