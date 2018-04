Vasco oficializa contratação de Rafael Carioca

A tentativa vascaína de contratar Rafael Carioca começou ainda em 2009, antes do encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro. O Spartak Moscou, porém, não tinha interesse em liberar o meio-campista. Assim, o jogador só foi cedido após prorrogar o seu contrato com o time russo por mais um ano.

A demora fez com que o Vasco contratasse os volantes Jumar e Léo Gago antes do acerto com Rafael Carioca. A diretoria do clube carioca revelou que o reforço será apresentado oficialmente na terça-feira, em Vila Velha, onde a equipe realiza a sua pré-temporada.

Com apenas 20 anos, Rafael Carioca atuou por Sendas, Pão de Açucar e Profute nas categorias de base e se profissionalizou no Grêmio, clube que defendeu entre 2006 e 2008. Depois, foi negociado com o Spartak Moscou.