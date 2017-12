Vasco otimista em ficar com Juninho O presidente de Futebol do Vasco, Eurico Miranda, informou que o meia Juninho Paulista, cujo passe pertence ao Atlético de Madrid, deve permanecer no clube, por mais um ano. Sem dinheiro para comprar o passe do jogador, que custa US$ 12 milhões, as esperanças do dirigente foram renovadas com a permanência do clube espanhol na segunda divisão. Eurico ainda afirmou que o atacante Edmundo e o lateral-esquerdo Felipe dificilmente voltarão a atuar pelo Vasco. Apesar de o clube ser o dono dos passes desses jogadores, o dirigente considerou muito graves as declarações feitas por eles, antes de se transferirem para outros clubes.