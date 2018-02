Vasco passa com dois de Marco Brito Diante do menor público do ano em São Januário, 883 torcedores, o Vasco se classificou à próxima fase da Copa do Brasil ao derrotar o União-MT, de Rondonópolis, por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite. Sob uma chuva intensa, o time carioca não atuou bem, mas foi beneficiado pela baixa qualidade técnica do adversário. Como empatou a partida de ida, por 2 a 2, e um empate por até um gol assegurava a vaga para prosseguir na competição, o Vasco pareceu mais preocupado em atuar o necessário para não ser eliminado, alternando bons e maus momentos. A equipe carioca, por vezes, se mostrou displicente em campo ao deixar que a empolgação do União de Rondonópolis motivasse os jogadores mato-grossenses a criarem jogadas perigosas ao gol de Cássio. A vitória do Vasco começou a ser concretizada aos 17 minutos do primeiro tempo com o gol do atacante Marco Brito, que aproveitou uma falha defensiva do União-MT, e chutou forte para abrir o marcador. Em seguida, aos 33 minutos, o goleiro André se redimiu e impediu os vascaínos de aumentarem a vantagem, ao defender uma cobrança de pênalti do meia Allan Dellon. No segundo tempo, apesar das advertências do técnico Joel Santana, os jogadores do Vasco relaxaram e cederam mais espaços ao União-MT, que não soube aproveitar suas oportunidades. Aos 19 minutos, Marco Brito voltou a se destacar na partida ao marcar novamente, desta vez de cabeça, e encerrar o placar a favor do time de São Januário. Na segunda fase, a equipe carioca vai enfrentar o Moto Clube.