Vasco passa fácil pelo América: 2 a 0 Mesmo desfalcado do artilheiro Romário, que está na Holanda, o Vasco venceu o frágil time do América, por 2 a 0, pela terceira rodada do Torneio Rio-São Paulo, hoje à noite, em Édson Passos, na Baixada Fluminense. Com a vitória, a equipe vascaína assumiu a liderança da competição, com um total de sete pontos. Com jogadores pouco habilidosos, o América apelou para as faltas com o objetivo de parar as jogadas ofensivas do Vasco. A tática não deu certo e logo aos 12 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Leonardo aproveitou um cruzamento do atacante Euller e inaugurou o placar. A melhor oportunidade de gol do América na primeira etapa foi com o zagueiro Luciano, que cabeceou uma bola na trave direita do goleiro Hélton. Aos 29 minutos, o atacante Souza ampliou o placar para o Vasco, depois de receber a bola, livre de marcação, na pequena área. A partida perdeu movimentação no segundo tempo. O Vasco diminuiu o ritmo e optou por administrar a vantagem. O América ainda tentou armar algumas jogadas mas, sem objetividade, não conseguiu superar o bloqueio defensivo vascaíno.