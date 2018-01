Vasco pega Fortaleza em Manaus O aproveitamento do Vasco longe de São Januário neste Campeonato Brasileiro tem sido muito ruim. Com apenas uma vitória, o time carioca quer mudar este quadro a partir de amanhã na partida contra o Fortaleza, às 20h30, no Estádio Vivaldão, em Manaus. Uma nova derrota pode deixar a equipe ainda mais próxima da zona de rebaixamento. A partida será realizada na capital amazonense porque São Januário foi interditado por três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Tudo porque torcedores vascaínos agrediram alguns atletas do Coritiba, no dia 25 de setembro, após o término do jogo. A diretoria do Vasco, então, optou por Manaus, onde acredita ter um bom número de torcedores. "O Vasco conta com uma enorme torcida em todo o Brasil e no Norte sempre recebemos um apoio muito grande", afirmou o volante Da Silva, que volta ao time após cumprir suspensão. O jogador também disse não ver problemas no esquema com três atacantes. "O que determina se o time vai ser ofensivo ou defensivo é a postura dos jogadores e não o sistema de jogo." O técnico Mauro Galvão decidiu retornar a esse esquema por considerá-lo melhor para o Vasco obter a tão sonhada segunda vitória fora de casa. Com isso, tirou o meia Danilo e resolveu dar uma nova oportunidade a Régis Pitbull, que atuará ao lado de Edmundo e Valdir. "Ele dá mais mobilidade ao ataque", explicou. Outra mudança efetuada pelo treinador será a entrada do zagueiro Henrique no lugar de Alex. "Ele vai sair por questões técnicas. Teve suas chances e agora é a vez do Henrique jogar junto do Wescley", disse Mauro Galvão. O Vasco também conta com o retorno do lateral-direito Alex Silva e do volante Ygor, que cumpriram suspensão na última partida. Entrevistas - Hoje, na chegada a Manaus, os jogadores do Vasco se recusaram a dar entrevistas. O meia Beto chegou a reclamar que a imprensa vem tentando prejudicá-lo. Como exemplo, citou o caso em que apareceu em São Januário com duas camisas do Flamengo. Edmundo, por sua vez, estava mais calmo que o companheiro e se limitou a apenas cumprimentar os repórteres.