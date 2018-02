Vasco pega o Friburguense preocupado com o campo Para os jogadores do Vasco, além do Friburguense, o campo do Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo, será um outro obstáculo a ser superado, neste domingo, às 18h10, no confronto válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Estadual do Rio. O argumento é o de que as dimensões reduzidas do local limitam as jogadas de qualidade e favorecem os atletas menos habilidosos. O campo do Friburguense tem por medidas: 107 x 67 metros, três a menos que o Estádio de São Januário, tanto no comprimento quanto na largura. Considerado um dos jogadores mais técnicos do Vasco, o meia Morais destacou não temer atuar no Eduardo Guinle, mas reconheceu que as dimensões menores do campo dificultam a armação de jogadas de qualidade. Para o técnico do Vasco, Renato Gaúcho, apesar das dificuldades, o time precisa se empenhar em campo para conquistar a segunda vitória na competição, que o deixará próximo de se classificar à fase semifinal. O treinador não vai fazer alterações na equipe, principalmente, porque gostou do entrosamento apresentado por Morais e o meia argentino Darío Conca. ?Tenho que dar crédito aos meus jogadores e por isso vou manter a equipe. Uns atuaram bem, já outros nem tanto. Mas, é assim mesmo. Estamos no início da competição e só com o decorrer das partidas é que vão poder melhorar?, afirmou. No Friburguense, o time tentará aproveitar a vantagem de atuar em casa para se reabilitar, após ter sido derrotado na estréia pelo Fluminense. O técnico Cleimar Carvalho, a exemplo de Renato Gaúcho, não vai modificar o time. Ficha técnica Friburguense x Vasco Friburguense - Adriano; Sérgio Gomes, Cadão, Ronam e Gilson; Bidu, Daniel, Gleisson e Carlos Alberto; Mossoró e Ziquinha. Técnico: Cleimar Carvalho. Vasco - Cássio; Thiago Maciel, Fábio Braz, Dudar e Diego; Ygor, Yves, Morais e Darío Conca; Leandro Amaral e André Dias. Técnico: Renato Gaúcho. Árbitro - William Marcelo de Souza Nery. Horário - 18h10. Local - Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo.