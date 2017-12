Vasco pega Paysandu sem três titulares Desfalcado por três jogadores, incluindo o artilheiro Romário, o Vasco enfrenta o Paysandu, em uma partida ?vital? para a reação do clube no Campeonato Brasileiro. Como o time paraense está na lanterna da competição, com 13 pontos, e os cariocas na 18ª posição da tabela, com 18, os atletas vascaínos estão cientes de que um tropeço, nesta quarta, às 20h30, no Mangueirão, reacenderá a crise em São Januário. Mas, enquanto busca a estabilidade no Brasileiro, o clima no Vasco foi conturbado hoje por causa de uma partida de futebol de areia disputada por Romário e o também atacante Alex Dias, na noite de segunda-feira, na praia do Leme, zona sul. O técnico vascaíno Renato Gaúcho classificou a atitude dos atletas de irresponsável. "Não aprovo a atitudes deles. Vou pedir para não fazerem mais isso, mas faltou responsabilidade", destacou o técnico do Vasco, que na segunda-feira já havia decidido poupar Romário da partida de amanhã, porque o quer "descansado" para enfrentar o Atlético-MG, no domingo. Além de Romário, o técnico do Vasco precisou substituir o zagueiro Éder e o volante Ygor, já que ambos estão suspensos. Optou por Luciano para os setor defensivo e, no meio-de-campo, Marciel fará sua estréia na equipe. "Posso atuar os 90 minutos e estou ansioso para entrar em campo", frisou Marciel, que não atua desde abril, quando deixou a Inter de Limeira. "Sei que terei problemas com o entrosamento, mas tenho procurado conversar muito com os demais jogadores para superar."