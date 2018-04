Vasco pega Remo em casa para confirmar classificação à 2ª fase da Copa do Brasil Embalado por mais uma vitória contra o Flamengo, o Vasco entra em campo contra o Remo nesta quarta-feira, às 21h45, para selar a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, em Belém, o time carioca venceu por 1 a 0 e precisa apenas de um empate no estádio de São Januário, no Rio, para confirmar a vaga.