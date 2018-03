Vasco pensa em amistoso com Benfica por Romário

O presidente do Vasco, Eurico Miranda, acredita que Romário aceitaria um eventual convite do clube para seu jogo de despedida, entre Vasco e Benfica, em maio, em São Januário. O clube português, a partir de um contato mantido pela diretoria do Vasco no final de 2007, já teria reservado uma data para a viagem e a realização da partida, ainda não confirmada oficialmente. Romário anunciou de forma oficial a sua aposentadoria como jogador profissional em dia 14 de abril, um mês e meio depois de se indispor com Eurico por causa da tentativa do dirigente de interferir em seu trabalho como treinador - Romário então acumulava o comando do time e a função de atacante no Vasco. A partir disso, o tetracampeão do mundo passou a se aproximar do Flamengo, por onde também jogou, e de onde recebeu outras propostas para se despedir do futebol.