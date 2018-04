Vasco perde do Madureira em adeus melancólico no Rio

Fora de campo, os dirigentes precisam encontrar um fim para o impasse judicial que se tornou a venda de Dedé ao Cruzeiro. A Fazenda bloqueou a transação por dívidas fiscais do Vasco. Outro problema extracampo a ser resolvido é o doping do meia Carlos Alberto, que seria um desfalque terrível para o Campeonato Brasileiro caso seja suspenso pelo uso de substâncias proibidas.

Além disso, é claro que Simões e Gomes precisam se preocupar com o que viram dentro de campo, principalmente na Taça Rio, quando o time perdeu quatro jogos e ficou em sexto lugar no Grupo A. Reforços para o Campeonato Brasileiro são necessários, mas os recursos são escassos. Os R$ 14 milhões recebidos pela transferência de Dedé foram gastos com a quitação de dívidas, a maior parte para saldar atrasos salariais.

O maior "reforço", esperam os dirigentes cruzmaltinos, é o tempo que o técnico Paulo Autuori, que assumiu na terceira rodada da Taça Rio, terá para preparar o elenco para o Nacional. O Vasco só volta a campo no dia 26 de maio, contra a Portuguesa.

Os jogadores ganharão a próxima semana de folga e prometem voltar com vontade, sem o peso da campanha pífia no Carioca, para que os torcedores vascaínos não temam o pior no Brasileiro. "Taticamente a equipe evoluiu. Vamos trabalhar muito com o Autuori para entrar fortes no Brasileiro", comentou o volante Wendel.

"Temos uma equipe qualificada e um grande treinador, que terá tempo para trabalhar. Vamos comer pelas beiradas. Tem muita gente falando do Vasco", bufou o volante Fellipe Bastos.

A partida não fugiu do que se poderia esperar. Pouca técnica, pouca empolgação e um clima de jogo-treino. Com os dois times sem nada a ganhar ou a perder, não havia tensão ou muita rigidez tática.

Foram raras as chances na primeira etapa, em que a bola circulou a maior parte do tempo entre as intermediárias, com poucas jogadas efetivas dentro das áreas. O Vasco ameaçou tomar o controle do jogo no início do segundo tempo, quando Dakson chutou forte de longe e Márcio espalmou, aos 16 minutos. Na cobrança de escanteio, Tenório cabeceou na trave.

Mas o duelo seguiu seu ritmo descompromissado até os 31 minutos, quando Tenório tentou uma bicicleta na defesa e acertou a cabeça de Derley em disputa de bola. O pênalti foi assinalado e o próprio atacante cobrou bem, para decretar uma vitória sem qualquer valor.

MADUREIRA 1 X 0 VASCO

MADUREIRA - Márcio; Elder Granja, Leozão, Daniel e Gabriel; Gilson, Ramon (Heitor), Rodrigo Lindoso (Stéfano) e Caio Cezar; Jean (Muhammed) e Derley. Técnico - Alexandre Gama.

VASCO - Michel Alves; Elsinho, Luan, Renato Silva e Yotún; Fellipe Bastos, Fillipe Soutto (Romário), Pedro Ken (Marlone) e Dakson (Wendel); Thiaguinho e Carlos Tenório. Técnico - Paulo Autuori.

GOLS - Derley, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Belota.

CARTÕES AMARELOS - Ramon (Madureira); Carlos Tenório e Renato Silva (Vasco).

RENDA E PÚBLICO - Indisponíveis.

LOCAL - Estádio de Conselheiro Galvão, em Madureira, no Rio.