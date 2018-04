Vasco perde em casa e Guarani encosta na liderança

Os campineiros venceram o São Caetano por 2 a 1, no estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista, e chegaram aos 52 pontos, brigando ainda pela liderança. O rival, que não vence há duas partidas, estacionou na sexta posição, com 41.

O terceiro colocado segue sendo o Atlético Goianiense, que também foi surpreendido ao perder por 2 a 1 para o ABC, de virada, em Natal. Os goianos têm 47 pontos, mas ganharam a companhia do Ceará, que derrotou o Campinense por 3 a 1, em Campina Grande, e manteve o quarto lugar. O ABC deixou a zona de rebaixamento, com 31, enquanto o Campinense volta à lanterna, com 26.

Também na briga pelo acesso, a Portuguesa deixou pra trás as duas derrotas seguidas e venceu o Bragantino por 2 a 0, no estádio Papa João Paulo II, em Mogi Mirim. O resultado manteve a Lusa na sétima posição, agora com 41 pontos. Já a equipe de Bragança Paulista caiu dois degraus e, com 36 pontos, é o 10.º colocado.

Quem também sonha com o G-4 é a Ponte Preta, que goleou o América-RN por 4 a 0, em Campinas, e chegou aos 39 pontos, em oitavo lugar. O time alvinegro não vencia há três rodadas. Os potiguares caíram uma posição e seguem na zona de rebaixamento, com 28 pontos.

EM QUEDA - Na parte de baixo da tabela, a decepção foi o Bahia, que perdeu em casa para o Duque de Caxias, por 2 a 1, e entrou na zona de rebaixamento, com 31 pontos. O time fluminense saltou para a 14.ª posição, com 33.

Outro que venceu foi o Vila Nova, que contou com gol do estreante Nena para fazer 1 a 0 no Juventude, no Serra Dourada, em Goiânia. O time goiano subiu para 35 pontos, em 13.º lugar, enquanto o Juventude é o 16.º, com 31, a um passo da zona de rebaixamento.

Em Taguatinga, o Paraná fez o papel de visitante indesejado ao vencer o Brasiliense por 1 a 0. Com o resultado, os paranaenses alcançam os 35 pontos, no meio da tabela, enquanto o Brasiliense segue em nono lugar, com 37.

Fechando a rodada, o Fortaleza se aproveitou dos fatores campo e torcida e venceu o Ipatinga por 1 a 0, no Castelão. O resultado pôs o time cearense na 18.ª posição, com 29 pontos, mas ainda na zona de perigo. Já os mineiros estão em 11.º lugar, com 36.

Confira a 27.ª rodada da Série B:

Terça-feira

Ponte Preta 4 x 0 América-RN

Portuguesa 2 x 0 Bragantino

Campinense 1 x 3 Ceará

ABC 2 x 1 Atlético-GO

Brasiliense 0 x 1 Paraná

Vasco 1 x 2 Figueirense

São Caetano 1 x 2 Guarani

Bahia 1 x 2 Duque de Caxias

Vila Nova 1 x 0 Juventude

Fortaleza 1 x 0 Ipatinga