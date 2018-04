Vasco perde goleiro para a seleção O goleiro Fábio, do Vasco, vai se apresentar nesta terça-feira à seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. Começará a treinar para enfrentar a Bolívia, domingo, no Morumbi, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Alemanha 2006. Bom para o atleta, ruim para o clube. Na quinta-feira, o Vasco precisa derrotar o Grêmio, no Estádio Olímpico, para se afastar da área de descenso do Brasileiro e não poderá contar com o atleta - um dos destaques da equipe. Para substitui-lo, o técnico Geninho optou pelo sérvio Tadic, amigo de Petkovic. "Quero ajudar o Vasco da melhor forma possível. O treinador confia no meu potencial e espero correspondê-lo", afirmou. Um dia após empatar com o Fluminense, por 1 a 1, o treinador voltou a criticar nesta segunda-feira o excesso de passes errados da equipe. No entanto, ele ainda não decidiu se vai alterar o esquema tático do Vasco para enfrentar o Grêmio. Frisou apenas que vai priorizar o ataque. O lateral-direito Claudemir deve ser barrado. O volante Coutinho vai ser deslocado para o setor.