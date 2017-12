Vasco perde João Carlos para Espanha O Vasco perdeu mais um de seus jogadores titulares nesta terça-feira: o zagueiro João Carlos, que foi revelado nas divisões de base do clube. O jogador teve seu passe vendido para o Badajoz, equipe da segunda divisão do futebol espanhol. "Ele realmente foi vendido. Foi uma transação vantajosa para o Vasco e para o João Carlos", disse o vice-presidente do time carioca Paulo Pereira. O próximo a acertar sua transferência deve ser o meia Felipe. O jogador embarca nesta semana para a Turquia, onde está negociando seu passe com o Galatasaray.